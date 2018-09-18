Ни перед новым домом суда, ни перед суперминистерством парковки для посетителей не предусмотрено

”Дом суда на Лубья, 4 и здание, объединяющее министерств, находятся в зонах, где посетители имеют возможность припарковаться на общественных местах”, — сказала Delfi пресс-секретарь Riigi Kinnisvara AS Марилийз Сеппер.

Дом суда хоть и находится вне зоны платной парковки, найти место довольно проблематично. Суперминистерство же располагается в зоне парковки Кесклинн, где час парковки стоит 1,50 евро, что за восьмичасовой рабочий день составит 12 евро.

Сеппер отметила, что к этим зданиям очень легко подъехать на общественном транспорте. Данный фактор специально принимался во внимание при выборе места, что позволит ведомствам внести свою лепту в снижение количества автомобилей в городе. На оснащенной шлагбаумом парковке суперминистерства гость может припарковаться лишь в случае, если это оговорено заранее. ”Как перед зданием суда, так и перед объединяющим министерства зданием имеются парковочные места для инвалидов”, — добавила Сеппер.