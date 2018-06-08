08.06.2018, 10:15

Ни недели без ремонта: с понедельника начнут восстанавливать улиц Тулика и Нымме


rus.delfi.ee
EST
Pärnu maantee remont Tallinnas. Liivalaia ristmik
Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

С понедельника, 11 июня, начинается восстановительный ремонт улицы Нымме между улицами Котка и Тедре и улицы Тулика на участке между улицами Эндла и Котка.

В зоне работ будет введено ограничение скорости до 30 км/час. Работы будут вестись поэтапно и по участкам, пишет Раэпресс.

В ходе ремонта будет заменено дорожное покрытие и обновлена разметка. На автобусных установках полотно укрепят особо прочной смесью. Стоимость работ — 388 тысяч евро. Срок завершения — август. Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных

07.06.2018
В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Цыбуленко: пока я не знал, что мое имя в "списке русофобов", я даже стал волноваться, почему меня в него не включили

07.06.2018
В составленном российским властями "списке русофобов" 20 человек, среди которых — юрист, голова Украинского Землячества Эстонии Евген Цыбуленко. Он не сразу узнал о том, что его включили в этот список — только ближе к вечеру, когда прочел мэйл от Министерства иностранных дел Эстонии.
Подробнее


"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале не было зрителей, а только волонтеры

07.06.2018
7 июня в 16-й раз проходит ”прямая линия” с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. В этом году формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения — в зале не будет зрителей, зато появятся волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор, сообщает "Газета.Ру".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ