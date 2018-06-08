Ни недели без ремонта: с понедельника начнут восстанавливать улиц Тулика и Нымме

С понедельника, 11 июня, начинается восстановительный ремонт улицы Нымме между улицами Котка и Тедре и улицы Тулика на участке между улицами Эндла и Котка.

В зоне работ будет введено ограничение скорости до 30 км/час. Работы будут вестись поэтапно и по участкам, пишет Раэпресс.

В ходе ремонта будет заменено дорожное покрытие и обновлена разметка. На автобусных установках полотно укрепят особо прочной смесью. Стоимость работ — 388 тысяч евро. Срок завершения — август. Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков!