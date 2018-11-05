Незрячий музыкант Эдуард Нехаев: популярность – всего лишь суета, ее ни к чему не пришьешь

- Вообще-то я считаю, что людей, которым все легко дается, в мире нет и быть не может. Во всяком случае, всем, с кем я в жизни общался, приходилось так или иначе самим стартовать, а потом долго-долго пахать, чтобы получить признание.

- Но вы же добились в Таллинне успеха всего за полтора года! Кстати, почему вообще решили сюда переехать?

- Всё просто. У моей второй жены проблемы со здоровьем, а в России не предусмотрено финансирование таких, как у нее, случаев, нет нужных нам специалистов и оборудования, поэтому ей там просто не выжить. К тому же, Катя родилась в Эстонии.

- Вашей жене, судя по всему, в Таллинне абсолютно комфортно. А вам?

- Здесь есть определенные сложности, таких вещей не избежать, но для их преодоления просто нужно время — всё имеет свой срок…

Однако давайте все-таки вернемся к вашему вопросу. Произнося слово ”успех” я не имел в виду популярность и славу. С моей точки зрения, об этом вообще нет смысла думать. Допустим, сегодня, когда меня показывают по ТВ, незнакомые люди подходят на улице, пишут мне письма, рвутся на мои концерты, скачивают мою музыку в интернете. Но ведь завтра появится кто-то другой, и обо мне все забудут! Вывод один: популярность приходит и уходит, и, значит, что-то делать исключительно ради нее просто глупо. Зачем? Славу же ни к чему не пришьёшь! Во всяком случае, я не хочу жить ради имиджа, потому что уже давно понял: петь дома для жены и дочерей мне не менее приятно, чем выступать перед залом.

- Да, но артисты говорят, что зрительские аплодисменты наполняют их огромной энергией…

- Сперва зал должен почувствовать твою энергию, и только если это случится, начинается обмен. Это как в электрическом поле: бросается один заряд, к нему притягиваются частицы, и происходит процесс. Конечно, выступая на сцене, ты всегда ждешь аплодисментов, но не как элемент успеха, а как реакцию на то, что ты хорошо делаешь.

- А это правда, что из-за аплодисментов вы едва не проиграли на конкурсе ”Удивительные люди России”?

- В каком-то смысле — да. Я ведь пошёл на конкурс не как музыкант, моей целью было показать людям, что такое метод эхолокации. Вы ведь тоже, скорее всего, не очень понимаете, о чем речь? Сейчас объясню.

Ученые проводят сравнение с аналогичными способностями у дельфинов, но в моем понимании эхолокация — всего лишь отражение звука. Я цокаю языком, от предмета идёт отзвук, и по нему можно определить, имеется ли вблизи какой-то предмет и даже его размеры и форму. Это дополняет информацию так же, как, скажем, моя трость, которая даёт мне возможность ”посмотреть”, нет ли вблизи открытого люка или фонарного столба, в который я могу врезаться.

Изображение: стоп-кадр из видео

Так вот. Когда я вышел в финал, организаторы конкурса потребовали, чтобы я, используя эхолокацию, проехал на велосипеде между препятствиями. Но ведь я же никогда в жизни не катался на велосипеде! В общем, первым делом хотел отказаться, но потом решил попробовать, научился за пару дней довольно сносно крутить педали и вышел на сцену. Весь зал принялся аплодировать, я из-за этого шума перестал слышать отзвук препятствий, которые надо было объехать, и чуть не врезался в декорацию.

На этом все могло и закончиться, но один из членов жюри обратился к залу: ”Друзья, вы же сбили его своими аплодисментами! Давайте дадим ему ещё одну попытку!”

Вот так, в полной тишине, я и победил.

- А если бы проиграли, очень расстроились?

- Человек, который проиграл, расстраивается всегда. Любой проигрыш сродни боли, но, если не позволять себе поддаваться унынию, в следующий раз обязательно выиграешь. Главное — не плакать: ”Все пропало, жизнь не удалась”…

- То есть, по-вашему, человек не должен жить сегодняшним днем, нужно надеяться на будущее? А если оно окажется не таким радужным, как хотелось?

- Раньше старики говорили: ”К смерти готовься, а хлебушек посей”, и надо учиться жить по этому принципу. Конечно, как любая творческая личность, я подвержен настроениям, и иногда накатывает уныние. Скажем, дома сломался какой-то прибор, и я знаю, что его легко починить, если припаять маленькую деталь. Но я же не в состоянии это сделать, приходится вызывать мастера. В такие минуты появляются мысли: бляха-муха! Да почему же я слепой!?

Но это длится недолго, я сразу же себя обрываю: технологий, которые дали бы мне зрение, сегодня нет, а значит, страдай — не страдай, много не выстрадаешь…

То есть я не говорю, что доволен абсолютно всем, хотелось бы, естественно, решить какие-то вопросы…

- Вероятно, в том числе, бытовые,? К слову, насколько по-вашему, жизнь в Таллине приспособлена для людей с ограниченными возможностями?