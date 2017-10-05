Незаконно возведенная будка с помощью горсобрания станет законной

Сегодня на последнем заседании Таллиннского горсобрания в нынешнем составе, среди прочего вероятно будет принято решение о частичном аннулировании детальной планировки одного из участков в Тискре, пишет Eesti Päevaleht.

Примечательно, что на данном участке незаконно построено здание, которое путем аннулирования планировки можно узаконить.

Летом 2016 года в Тискре на участке в 1000 м2 рядом с домом началось строительство подсобного здания. Подсобка была там и раньше, но теперь она расширилась до 30м2 и выросла до 4,7 м. Соседям это не понравилось и они обратились в суд.

Согласно детальной планировке, на участке может находиться только одно здание. Департамент городского планирования признал незаконность постройки, но вместо сноса было решено частично аннулировать детальную планировку. В результате в отношении земли будут действовать менее жесткие ограничения, поскольку 20 апреля город утвердил детальную планировку района Хааберсти, которая разрешает возводить на участке строения масштабнее разрешенных нынешней планировкой.

Департамент отмечает, что составление новой детальной планировки требует ресурсов и времени, в связи с чем это нерационально.