"Невыносимый террор". Пенсионер угрожает прохожим топором, ворует электричество и сверлит по ночам

Жители одного сааремааского дома вынуждены терпеть невыносимый террор. И нет от него спасения, пишет Kasulik.

В октябре прошлого года Saarte Hääl писал о ситуации в доме по Пихлака, 7. Там пенсионер Аркадий Новиков бесстыже самоуправствует на протяжение нескольких лет. Соседи решили замуровать его дверь. Но тем самым ситуация не решилась: из-за двери начало нехорошо пахнуть.

В газету снова обратились жители дома и поведали новые истории о действиях пенсионера.

”Мы годами терпим террор Аркадия Новикова. Этот мужчина что хочет — то и творит, ни с кем не считается и игнорирует правила общежития. Квартиру не топит, тащит к себе из мусорки всякое, так что по дому распространяется ужасная вонь”, — пишет сосед.

”По ночам Новиков то включает в любое время радио на полную катушку, то сверлит дрелью. Едва ли он там что-то строит. Думаю, он так дразнит соседей. Чтобы он утихомирился — соседи в общем щитке вырубили ему ток. Ничто иное не помогало”, — посетовал собеседник.

А еще выяснилось, что Новиков ворует у соседей электричество. Он присоединил свои провода к расположенной в подвале ответвительной коробке. Полиция прибыла на место, но в отношении Новикова ничего предпринято не было.

Рассказчик привел еще один пример поведения Новикова: ”Он перегнулся с топором через перила балкона, угрожая всем в округе, выражался нецензурно, обещал разбить авто. Кто-то вызвал полицию. Новикова увезли, н очерез какое-то время он вернулся”.

”Ни о каком сотрудничестве с полицией в плане нашего дома не может быть и речи: от нее в течение лет мы не получили никакого решения своих проблем”, — поведал жилец. ”Полиция утверждает, что с такими людьми ничего нельзя поделать. А кто и когда в таком случае может?”

Курессаареский участковый полицейский Прийт Сепп, комментируя ситуацию, сказал, что практика со стороны полиции в отношении мужчины — реагирование на вызов и, в случае выявления правонарушений, наказание. ”В то же время наказание не является первым вариантом — это не решает ситуации. Более длительные меры, например, запрет на пребывание у себя дома, полиция применить не может”, — добавил он.

”По прежнему полиция решает проблему при сотрудничестве с местным самоуправлением, владельцем квартиры и КТ”, — заверил участковый.

Читайте подробности в Saarte Hääl.

Напомним, как развивались события.

В октябре прошлого года Delfi писал, что попытки жильцов дома по Пихлака, 7 в Курессааре решить проблему невыносимого запаха, несущегося из одной квартиры, превратились в самосуд. В итоге дверь одного из участников событий попросту заколотили, пишет Kasulik.

Волостной старейшина Вальяла Ааре Мартинсон поведал Saarte Hääl, что никто не вправе самовольно заколачивать дверь соседа, но сам он понимает беду жильцов.

”Люди звонили в волостную управу, и мы им говорили, что этого делать нельзя”, — отметил он. ”Такое заколачивание двери мы однозначно осуждаем, но это делается так и так. Порой это и помогает, но одобрить этого никак нельзя. Однако в данном случае я особо хорошего решения и не знаю”.

Пенсионер Аркадий Новиков проживает в квартире спутника жизни его дочери, отвергая все правила общежития. На протяжение уже долгого времени он тревожит своим поведением как жильцов дома, так и сотрудников волостной управы и правоохранителей. Его проблемой не раз занимались, однако, безрезультатно.

В конце октября у соседа Новикова лопнуло терпение и он заколотил входную дверь в квартиру пенсионера фанерой.

Вальялаский советник по социальным делам Кайри Нуут сказала, что по большей части Новиков находится там, где хочет, в основном пребывает в Курессааре. ”Мы обычно им занимаемся, когда он приходит в кабинет, и у него какая-то беда”, — поведала она. За пособием Аркадий Новиков в управу не ходит. Порой жалуется, однако, что соседи его беспокоят. ”Нет надобности вызывать полицию, но если по вторникам есть констебль, то сходим посмотрим, как у него дела”, — пообещала Нуут.