Невозможное возможно! Названа вероятная причина, по которой испанский пилот выпустил ракету близ Отепя

По данным газеты, внутреннее расследование в испанских вооруженных силах продолжается. По данным источников, близким к проведению расследования, причиной запуска ракеты могла стать ошибка пилота во время упражнения по открытию огня.

В ходе расследования были проведены испытания, которые доказали, что такой случай ошибки возможен.

Были проведены испытания для определения такой возможности, чтобы доказать, что такой случай возможен. Как отмечается, это очень редкая ошибка, поскольку выпуск ракеты в истребителе Eurofighter многоступенчатый процесс.

Днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Позже стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла.