"Невосполнимая потеря для Таллинна и всей страны". Кылварт и Аас выразили соболезнования в связи с кончиной Корнилия

Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт и мэр Таллинна Таави Аас выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

”Известие об уходе митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия наполнило нас глубокой скорбью. Это невосполнимая потеря для Таллинна и всей страны, — подчеркивают руководители столицы. — в наших сердцах навсегда останутся добрые воспоминания об этом светлом человеке. Выражаем самые искренние соболезнования в связи с кончиной митрополита”.

Митрополит Корнилий (19 июня 1924 — 19 апреля 2018) — епископ Русской православной церкви; митрополит Таллиннский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, кавалер таллиннского Знака за заслуги (2005).