”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

Как и сейчас, в то время пользовались популярностью круизы в Швецию. Молодой человек понял, что что-то пошло не так, когда корабль внезапно дал сильный крен.

”Конечно, судно было очень большим, но еще при выходе из порта был сильный шторм. Я особо не выношу плавания на корабле. Была сильная качка, и мне стало плохо. Это случилось около часу ночи, я был в каюте один и только что прилег. Пытался заснуть. Внезапно судно так накренилось, что я упал с кровати. Крен был такой большой, что я решил выйти посмотрть, что случилось”, — припомнил мужчина.

Где находятся друзья, Андрус в тот момент не знал: ”Мы были порознь, я был в каюте один. Не знаю точно, где они были. Один мой приятель спасся, двоим же не повезло”.

”В тот момент я не думал, что все может кончиться фатально. В голове была мысль: я хочу жить. Это заставило меня действовать. Мне повезло, что я был один, не должен был ни за кем присматривать и ждать. Мог заниматься лишь собой”, — рассказал Майдре о возможных причинах спасения.

Поскольку он был 19 летним — молодым и сьльным — быстро выбрался на палубу.

”Выбравшись из каюты, по леснице направился вверх. Крен был уже настолько силен, что последние этажи приходилось уже тянуться до палубы. Все было забито народом, царил хаос. Нужно было много сил, чтобы дотянуться до палубы”, — вспоминает он.

Майдре признал, что поначалу он не осмеливался спрыгнуть в воду.