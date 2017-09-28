”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

Ровно 23 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.

Как и сейчас, в то время пользовались популярностью круизы в Швецию. Молодой человек понял, что что-то пошло не так, когда корабль внезапно дал сильный крен.

”Конечно, судно было очень большим, но еще при выходе из порта был сильный шторм. Я особо не выношу плавания на корабле. Была сильная качка, и мне стало плохо. Это случилось около часу ночи, я был в каюте один и только что прилег. Пытался заснуть. Внезапно судно так накренилось, что я упал с кровати. Крен был такой большой, что я решил выйти посмотрть, что случилось”, — припомнил мужчина.

Где находятся друзья, Андрус в тот момент не знал: ”Мы были порознь, я был в каюте один. Не знаю точно, где они были. Один мой приятель спасся, двоим же не повезло”.

”В тот момент я не думал, что все может кончиться фатально. В голове была мысль: я хочу жить. Это заставило меня действовать. Мне повезло, что я был один, не должен был ни за кем присматривать и ждать. Мог заниматься лишь собой”, — рассказал Майдре о возможных причинах спасения.

Поскольку он был 19 летним — молодым и сьльным — быстро выбрался на палубу.

”Выбравшись из каюты, по леснице направился вверх. Крен был уже настолько силен, что последние этажи приходилось уже тянуться до палубы. Все было забито народом, царил хаос. Нужно было много сил, чтобы дотянуться до палубы”, — вспоминает он.

Майдре признал, что поначалу он не осмеливался спрыгнуть в воду.

”Казалось, так высоко, невероятные волны, ветер, хаос и темнота. Помню, что под конец судно полностью легло на бок. Пошел по стенке к корме. Остался стоять на стене вертолетной палубы из плексигласа. Смотрю: один плот надулся, вижу свисающие вревки. Схватился за них, и думал, что вдруг это меня вытащит. Волной выбило это стекло и я повис. Я судорожно схватился за веревку, волна с плотом погрузили меня в воду. Как-то я забрался на плот”.

Несмотря на произошедшее, после мужчина несколько лет пропаботал на этом же маршруте.

”Несколько лет спустя я увидел объявление, что на Estline требуются работники. Я пошел на работу на судно, на ту же линию. Отработал там несколько лет”, — добавил Майдре.

Ночью 28 сентября 1994 года произошло крушение парома "Эстония", следовавшего из Таллинна в Стокгольм. На борту находилось 989 пассажиров, 852 из которых погибло. В живых осталось 137 человек.