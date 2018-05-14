Невероятно! В Центральной Эстонии зафиксирован почти 31 градус тепла

Согласно государственной метеослужбе, сегодня в Эстонии будет исключительно жарко. По данным на час дня гидрометеостанция Тюри-Аллику зафиксировала 30,8 градусов тепла.

Чуть меньше было зафиксировано на станциях в Сями, Роостоя и Каансоо.

По данным pogoda.ee, сегодня днем солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 16°C.

Вторник, 15.05:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер в основном восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: В первой половине дня солнечная, сухая погода. Во второй половине дня с юга добавится облаков. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков выше на юге Эстонии. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, во второй половине дня на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 16°C.

Среда, 16.05:

Ночью: Малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°C.