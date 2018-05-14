14.05.2018, 15:50

Невероятно! В Центральной Эстонии зафиксирован почти 31 градус тепла

 (13)
чего ждать от погоды в ближайшие дни?
rus.delfi.ee
EST 8
Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018
Foto: Hendrik Osula

Согласно государственной метеослужбе, сегодня в Эстонии будет исключительно жарко. По данным на час дня гидрометеостанция Тюри-Аллику зафиксировала 30,8 градусов тепла.

Чуть меньше было зафиксировано на станциях в Сями, Роостоя и Каансоо.

По данным pogoda.ee, сегодня днем солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 16°C.

Вторник, 15.05:
Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер в основном восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13°C.
Днем: В первой половине дня солнечная, сухая погода. Во второй половине дня с юга добавится облаков. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков выше на юге Эстонии. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, во второй половине дня на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 16°C.

Среда, 16.05:
Ночью: Малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°C.

Четверг, 17.05:
Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная олбачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°C.

Пятница, 18.05:
Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 10..15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 16°C.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее

Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

14.05.2018
В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее