14.05.2018, 15:50

Невероятно! В Центральной Эстонии зафиксирован почти 31 градус тепла

 (14)
чего ждать от погоды в ближайшие дни?
rus.delfi.ee
EST 22
Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018
Foto: Hendrik Osula

Согласно государственной метеослужбе, сегодня в Эстонии будет исключительно жарко. По данным на час дня гидрометеостанция Тюри-Аллику зафиксировала 30,8 градусов тепла.

Чуть меньше было зафиксировано на станциях в Сями, Роостоя и Каансоо.

По данным pogoda.ee, сегодня днем солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 16°C.

Вторник, 15.05:
Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер в основном восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13°C.
Днем: В первой половине дня солнечная, сухая погода. Во второй половине дня с юга добавится облаков. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков выше на юге Эстонии. Ветер восточный, северо-восточный 3-8, во второй половине дня на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 16°C.

Среда, 16.05:
Ночью: Малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°C.

Четверг, 17.05:
Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная олбачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°C.

Пятница, 18.05:
Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 10..15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 16°C.

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