19.09.2018, 16:10

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником

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Микк Салу
Микк Салу
 
EST
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником
Erakogu

Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress.

Стать полицейским Лохк хотел уже в школе. Работать в Нарву приехал по собственному желанию. У мужчины есть одно неоспоримое преимущество — отличное знание русского языка. По национальности он эстонец, но рос в Пярну в двуязычной семье. Идеальный пример интеграции Северо-Востока: молодой эстонский мужчина отправляется в Нарву, безупречно владеет русским, находит там жену и обретает дом. Идеальная картина, не правда ли?

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