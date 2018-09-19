НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником(3)
Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress.
Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress.
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