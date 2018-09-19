НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником

Стать полицейским Лохк хотел уже в школе. Работать в Нарву приехал по собственному желанию. У мужчины есть одно неоспоримое преимущество — отличное знание русского языка. По национальности он эстонец, но рос в Пярну в двуязычной семье. Идеальный пример интеграции Северо-Востока: молодой эстонский мужчина отправляется в Нарву, безупречно владеет русским, находит там жену и обретает дом. Идеальная картина, не правда ли?