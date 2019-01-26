Неужели не останется места, где можно достойно умереть? Хоспису Taллиннской больницы Диакония угрожает закрытие

Эстония — единственная в ЕС страна, где хоспис-услуга не финансируется в качестве отдельной услуги на уровне государства. Возможность гуманного ухода из жизни с финансовой помощью Норвегии предлагает Таллиннская больница Диакония в своем хосписе на семь палат и 12 койко-мест, Клиника Тартуского университета на 7 койко-мест и Ида-Таллиннская центральная больница на 12 койко-мест.

Этого и так мало, но с есть опасность, что с марта не станет и хосписа. Тогда услуга хосписа в Эстонии сократится чуть ли не вполовину.

"Это единственное место, где я хотела бы сама умереть. В этой больнице умер и мой отец, и многие пациенты нашего объединения онкологических больных" — говорит глава Северо-Эстонского объединения онкологических больных и сама переболевшая раком медсестра хосписа Мерике Вярик.

По ее словам, когда умер ее отец Больница Диакония проконсультировала ее о том, что же делать дальше, какие есть правила процедур. В больнице также организуются общие мероприятия памяти ушедших в мир иной пациентов. Вярик считает, что закрытие хосписа просто немыслимо.

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