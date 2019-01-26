Неужели не останется места, где можно достойно умереть? Хоспису Taллиннской больницы Диакония угрожает закрытие

Этого и так мало, но с есть опасность, что с марта не станет и хосписа. Тогда услуга хосписа в Эстонии сократится чуть ли не вполовину.
"Это единственное место, где я хотела бы сама умереть. В этой больнице умер и мой отец, и многие пациенты нашего объединения онкологических больных" — говорит глава Северо-Эстонского объединения онкологических больных и сама переболевшая раком медсестра хосписа Мерике Вярик.
По ее словам, когда умер ее отец Больница Диакония проконсультировала ее о том, что же делать дальше, какие есть правила процедур. В больнице также организуются общие мероприятия памяти ушедших в мир иной пациентов. Вярик считает, что закрытие хосписа просто немыслимо.
Спор двух больниц из-за госзакупки
Хоспис Taллиннской больницы Диакония финансируется Больничной кассой по графе стационарной сестринской помощи, но финансов не хватает и больнице приходится вкладывать туда свои средства. Обучение и практику гарантируют норвежские партнеры.
Проблемы начались, когда в результате государственной закупки 4042 стационарных сестринских места в Харьюмаа были разделены между AS Benita Kodu, Лечебным центром Xuйу, Каллавереской больницей и Больнице Диакония, которые получили столько мест, сколько пожелали. Места достались и Кейлаской больнице, но лишь остатки в прямом смысле слова.
Кейлаская больница была несогласна с исходом закупки и обратилась в комиссию по разрешению споров Департамента государственных закупок, а затем довела дело до суда. Комиссия в своем решении по одному пункту признала право Кейлаской больницы, в другом — Больницы Диакония. Обе больницы оспорили данное решение.
Суд вынесет постановление в понедельник. Если жалобу Больницы Диакония не удовлетворят, то она планирует продолжить оспаривать решение в последующих судебных инстанциях.