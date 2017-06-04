Неужели и вправду придется подстраиваться под ”поколение Z”?

”Даже не надейтесь, что всё будет так, как было, — уверена выпускница Нарвского колледжа ТУ Кристи Голдберг после исследования готовности работодателей к выходу на рынок труда представителей поколения ”Z”. — Скорее придётся самим что-то менять”.

Ознакомиться с выводами исследования эстонским школам советует журналист ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа, которая и побеседовала с автором научной работы.

По словам Кристи Голдберг, работающей ныне коучером в ида-вирумааском центре предпринимательства под названием ”Предприимчивая школа”, отправной точкой для исследования поколения ”Z” стали почти ежедневные стенания, будто молодёжь не готова к выходу на рынок труда, а дети — к учёбе в школе.

”А вдруг всё наоборот — школа и работодатели сами не готовы к приёму нового поколения и настало время меняться именно второй стороне? — задалась вопросом Голдберг. — Ситуация в Ида-Вирумаа такова, что уезд покидает людей больше, чем в него прибывает, а прирост населения отрицательный. Работаю ежедневно над тем, чтобы в уезде осталось как можно больше молодёжи, и чтобы она была предприимчива. А что этому молодому и предприимчивому человеку здесь делать, если система его не поддерживает?”.

Голдберг поясняет, что о ”поколении ”Z”” (рус. ”поколение Родины” — Ред.) впервые заговорили в США, подразумевая под ним людей, родившихся в 1990-2010 годы. Этот вид поколенческого архетипа называют также ”приспособленческим”. Отличительными особенностями его представителей являются открытость, неспособность сконцентрироваться на одном задании из-за ”сидения разом перед несколькими мониторами”, готовность выполнять рутинную работу только при наличии глобальной цели, а также желание поменять мир. Кроме того, карьера означает для них не движение снизу вверх, а приобретение разнообразного опыта — больше, чем зарплата, их мотивирует только возможность заниматься саморазвитием.

”Принято считать, что представители ”поколения Z” верны работодателям два-три года, после чего им необходимы новые вызовы, — отмечает автор исследования. — Людей с такими перспективами не всегда хотят нанимать, предпочитая им пожизненных работников, однако подобные времена остались в прошлом. Им как раз и нужно предлагать новые проекты и коллективы для ”щёлканья новых орешков”, тогда они и задержатся у вас подольше”.

Беседуя с работодателями, Кристи Голдберг была немало удивлена их повышенным и неподдельным интересом к теме исследования. Они с удовольствием наблюдают ”зэшек” в своих рядах, однако отмечают их пониженную способность к выживанию в системе: ”Им нелегко, они смело озвучивают свои идеи и хотят, чтобы их воспринимали как равных партнёров, но проявлять инициативу в иерархических организациях непросто”.

По словам Голдберг, теория поколений не даёт ответа на вопрос, что верно или неверно. Она даёт предприятиям дополнительные инструменты и возможности для сознательного формирования своего имиджа с тем, чтобы молодёжь их заметила.

Отвечая на вопрос, что в ходе исследования удивило его автора больше всего, Голдберг сослалась на не подтвердившийся стереотип, будто наиболее жёсткими являются руководители возрастом постарше.

”Гораздо более гибкими являются начальники, поработавшие в разных организациях, — отметила она. — Они проявили бóльший интерес к теории поколений, а также выразили озабоченность нехваткой молодых специалистов. Те, кто вырос в самом предприятии, оказались менее гибкими. Не знаю, чем это объясняется. Быть может тем, что ими самими управляли жёстко и теперь они просто копируют систему”.

Насколько школьные учителя должны в своей работе считаться с различиями между поколениями? Отвечая в заключение беседы на этот вопрос, Кристи Голдберг с уверенностью сказала, что это следует делать в том числе и руководителям школ.

”Если я учитель ”поколения Х” (рус. 13-ое поколение людей, родившихся с 1961 по 1981 годы — Ред.), то я склонна думать, что и моим ученикам нравится учиться так же, как мне, — поясняет новоиспечённый магистрант Нарвского колледжа ТУ. — Если я буду знать их сильные и слабые стороны, то смогу подкорректировать свою методику. Это касается и моих коллег. К примеру, я буду понимать, почему кто-то всё время суетится и интересуется миссией или наличием перспективы. Не стоит надеяться на то, что всё вернётся на круги своя. Нет, не вернётся. Скорее придётся самим что-то менять. К тому же, скоро появятся новые поколения, которым ещё и названия-то не придумали”.