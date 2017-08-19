19.08.2017, 16:50

Неужели Эстония — больше не ИТ-держава?

 (20)
rus.delfi.ee
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Oneplus 5
Oneplus 5Foto: Hendrik Osula

Как показывает ежемесячная таблица первенства Speedtest.net, Эстония — не такая уж и ИТ-держава, пишет Eesti Ekspress.

В рейтинге скорости мобильного интернета Эстония занимает лишь 34 место в мире. Ситуация с постоянной связью также оставляет желать лучшего — 41 место.

Скорость мобильного интернета

1. Норвегия
2. Голландия
3. Венгрия
4. Сингапур
5. Мальта
6. Австралия
20. Литва
34. Эстония
36. Латвия

Постоянная связь

1. Сингапур
2. Южная Корея
3. Гонконг
4. Исландия
5. Румыния
6. Макао
10. Литва
27. Латвия
41. Эстония

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