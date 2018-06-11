11.06.2018, 13:31

Неудовлетворительные результаты? Евгений Осиновский активно уклоняется от комментариев на тему алкогольной политики

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rus.delfi.ee
EST 31
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Hendrik Osula

Председатель Социал-демократическорй партии и бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский уже на протяжении пяти дней уклоняется от дачи комментариев насчет результатов исследования потребления алкоголя.

На прошлой неделе в четверг были обнародованы результаты исследования Института конъюнктуры "Эстонский алкогольный рынок, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2017 году". Выяснилось, что эстоноземельцы пьют столько же, сколько год назад, но значительную часть алкоголя привозят из Латвии.

В преддверии лавины запросов комментариев редакция Delfi и Eesti Päevaleht днем ранее связалась с Осиновским, чтобы договориться о даче комментариев. На первый звонок в среду он не ответил, а второй — сбросил. Возможно, до него дошла информация о результатах исследования.

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В последующие дни с лидером соцдемов, являвшимся одним из главных инициаторов алкогольной политики, связаться не удалось. В пятницу вечером он сам позвонил и обещал ответить в письме.

Однако он так и не ответил, а сегодня, в понедельник, с Осиновским связаться также не удалось. В 10 утра от сбросил звонок.

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