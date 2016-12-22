Недавно Спасательный департамент обнародовал исследование, согласно которому, для поддержания жизнеспособности ведомства в течение следующих десяти лет необходимо дополнительное финансирование в размере 150 млн евро, поэтому есть основания предполагать, что учреждение ждут существенные перемены, пишет Eesti Päevaleht.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, одним из решений проблемы могло бы стать создание смешанных команд, состоящих из одного профессионального спасателя нескольких добровольцев. ”150 млн евро будут необходимы, если мы пойдем дальше с той же моделью, ничего не меняя, — сказал он. — Есть определенные сферы, в которых можно мыслить более широко, и принятые решения могут быть немного неудобными”.

”Ясно, что если вызов одной команды обходится в более чем 5000 евро, то это неразумно. Комбинированный вариант был бы самый хороший”, — поддерживает его депутат Артур Тальвик.

Создатель MTÜ Palamuse Pritsumehed Аргус Каазик не столь оптимистичен в своих прогнозах. ”Мужчины же не живет близко к своим командам. В моем округе в пяти минутах проживает лишь одна пятая членов организации”, — сказал он. Кроме того, его беспокоит судьба профессиональных спасателей, многие из которых уже сейчас в свободные от дежурств время подрабатывают в других местах.

По оценке Тальвика, для того, чтобы от изменений был прок, необходимо провести их как минимум в 30 командах.