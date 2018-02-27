Нет "мэрским подачкам": в Маарду оппозиция опротестовала премирование депутатов

Кризис демократии в Маарду: депутаты Маардуского горсобрания вынужденно сбросились премиями на доброе дело после предложения со стороны оппозиции, которая в итоге не поддержала свою же инициативу. Ситуацию комментируют городские власти Маарду и оппозиционный депутат Дегтяренко.

На сегодняшнем заседании Маардуского горсобрания в ходе обсуждения вопроса о выделении депутатам премий по случаю 100-летия Эстонской Республики был поднят вопрос о благотворительности.

По сообщению мэрии Маарду, в городе много недоходных организаций, которые работают с нуждающимися и немощными людьми, и которых можно поддержать, сделав тем самым подарок Эстонии к ее юбилею. Это и Продуктовый банк, и Дневной центр для молодежи с особыми потребностями, и объединения пожилых людей и ветеранов и др.

Поэтому, как сообщает мэрия, депутаты 17 голосами ”за”, и 4 ”против” приняли решение о выделении премий, которые в дальнейшем будут направлены на благотворительные цели. Каждый депутат направит эти средства на поддержку той организации, деятельность которой ему наиболее созвучна.

Однако оппозиция осталась крайне недовольна таким исходом, так как хотела направить всю сумму на покупку учебников.

По словам оппозиционного депутата Николая Дегтяренко (Избирательный союз Эдгара Сависаара), ситуация выглядела совершенно по-иному. Как утверждает Дегтяренко, он внес предложение направить средства, выделяемые на премии депутатам, на покупку 100 новых учебных пособий для школ города Маарду к 100-летию Эстонской Республики: "Наши дети заслужили право учиться по хорошим книгам!”

Оппозиционер призвал вспомнить, что бюджет города Маарду обременен долгами, автобусные маршруты обслуживает технически неисправный транспорт, угрожающий безопасности пассажиров, а пенсионеры едва сводят концы с концами и живут в квартирах, десятилетиями не знающих ремонта.

”И в этой ситуации мэрия бросает депутатам подачки в виде премий — это плевок в лицо народу: смотрите — берут, значит, на ваши нужды депутатам начхать! Мы заявляем об отказе от мэрских подачек — поистине мерзких подачек, и вносим предложение направить бюджетные средства, которые бездарно тратятся на премирование слуг народа, на другие цели”, — заявил Дегтяренко на заседании.