Несуществующая организация шлет в школы анонимные письма против вакцинации от вируса папилломы

Эстонские школы получили отправленные от имени незарегистрированной организации анонимные письма против вакцинирования девочек от вируса папилломы (ВПЧ), которая с этого года включена в государственную программу вакцинации, передает rus.err.ee.

Называющая себя объединением родителей детей, пострадавших от вакцинирования, организация (vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing) отправила в последний день января всем эстонским школам анонимные письма, в которых представила выдержки из инфолистка вакцины и призвала родителей отказаться от вакцинирования девочек от вируса папилломы в возрасте от 12 до 14 лет.

Авторы письма утверждают, что некоторые школы не стали получать необходимое согласие родителей на вакцинацию и что распространяемая в школах общая информация о вакцине чрезмерно упрощена и вводит в заблуждение.

"Примеры других стран показывают, что вакцины против ВПЧ (в том числе и Гардасил 9) вызывают гораздо большие побочные эффекты и недовольство родителей по сравнению с другими вакцинами. Очень важно выполнить все правила по информированию и сообщить о всех соответствующих фактах (в том числе опасностях и рисках), которые приведены в описании вакцины. Подчеркиваем, что в случае этой вакцины очень важно предоставить полную информацию о связанных с ней рисках и о ее целесообразности", — говорится в тексте отправленного школам анонимного письма.

Далее в письме следуют риски, перечисленные в описании вакцины Гардасил 9. Среди прочего, в письме указывается, что в описании препарата не переведены на эстонский язык все побочные риски, которые указаны в инфолистке изготовителя вакцины.