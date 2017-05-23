Нестор выразил соболезнование близким жертв теракта в Манчестере

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор осудил ночной теракт в Манчестере, в котором по первоначальным данным погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Нестор выразил искреннее соболезнование близким погибших и народу Великобритании.

”В Европе сегодняшний день начался с печальных новостей. Наши мысли с близкими погибших. Желаем раненым быстрого выздоровления”, — сказал Нестор.

По словам Нестора, каждый теракт шокирует всю Европу вне зависимости от того, где он произошел. ”Здравомыслящий человек никогда не сможет понять или акцептировать такой жестокости. И все же наша жизнь продолжается, — сказал Нестор. — Жители Европы объединяются в своих мыслях, чтобы более уверенно противостоять террористическим группировкам, которые пытаются расколоть единство Европы”.

Вчера вечером в Великобритании на стадионе ”Манчестер арена” после концерта Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли по крайней мере 22 человека и пострадали более 50.