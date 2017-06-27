Нестор встретится в Вашингтоне со спикером Конгресса США Полом Райаном

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор совместно со спикерами парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) начинает рабочий визит в Вашингтоне.

Сегодня в Белом доме пройдут встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, советником по безопасности Андреа Томпсон, вице-канцлером по международной торговле Министерства торговли Исраэлем Эрнандесом, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Государственного департамента Томом Шенноном и сенатором из Демократической партии Бобом Менендесом.

Завтра спикеров NB8 примут спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, руководитель демократов в Конгрессе США Нэнси Пелоси и руководитель отдела Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиона Хилл.

Спикер Рийгикогу выступит с докладом в Конгрессе США на круглом столе, посвященном безопасности, экономике и технологиям.

”Экономики Северных и Балтийских стран тесно связаны между собой. Поэтому важно и сотрудничество в сфере безопасности. Эстония помогает обеспечивать безопасность, участвуя в совместной деятельности в НАТО, ЕС и в регионе”, — сказал Нестор.

В визите спикеров NB8 в Вашингтон, который пройдет с 27 по 28 июня, участвуют председатели парламентов Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.