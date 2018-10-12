Нестор встретился со спикером парламента Кыргызстана

Нестор назвал Кыргызстан важным партнером по сотрудничеству в регионе Центральной Азии и отметил, что Эстония заинтересована в развитии двухсторонних отношений.

”Мы готовы поделиться своим опытом в сфере электронного управления и развития электронного государства. Помимо сферы информационных технологий, мы хотели бы более тесно сотрудничать в сфере образования и экономики”, — сказал Нестор.

Руководитель делегации Кыргызстана поздравил Эстонскую Республику со столетием и высоко оценил успехи государства. Джумабеков также отметил важность расширения сотрудничества. Он выделил успехи Эстонии в сфере развития инноваций, науки и информационных технологий и предложил наладить обмен опытом между странами. Джумабеков также выразил признательность Академии электронного государства за сотрудничество с правительством Кыргызстана по вопросам полномасштабного внедрения безопасной среды обмена данными ”Тундук”.

Спикер поприветствовал желание эстонских предпринимателей инвестировать в экономику Кыргызстана. По его словам, государство примет меры для обеспечения благоприятной для инвестиций либеральной экономической среды.

Джумабеков отметил, что Кыргызстан движется в направлении развития парламентской демократии и поэтому особенно заинтересован в том, чтобы познакомиться с различными аспектами функционирования Эстонского государства. Он выразил надежду, что предстоящие в Эстонии встречи принесут Кыргызстану пользу. Джумабеков также пригласил спикера Рийгикогу посетить страну с ответным визитом.