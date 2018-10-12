Нестор встретился со спикером парламента Кыргызстана

На встрече спикера Рийгикогу Эйки Нестора и спикера парламента Кыргызстана Дастанбека Джумабекова в центре внимания были двусторонние отношения государств, а также вопросы экономики, политики и культуры.
Нестор назвал Кыргызстан важным партнером по сотрудничеству в регионе Центральной Азии и отметил, что Эстония заинтересована в развитии двухсторонних отношений.
”Мы готовы поделиться своим опытом в сфере электронного управления и развития электронного государства. Помимо сферы информационных технологий, мы хотели бы более тесно сотрудничать в сфере образования и экономики”, — сказал Нестор.
Руководитель делегации Кыргызстана поздравил Эстонскую Республику со столетием и высоко оценил успехи государства. Джумабеков также отметил важность расширения сотрудничества. Он выделил успехи Эстонии в сфере развития инноваций, науки и информационных технологий и предложил наладить обмен опытом между странами. Джумабеков также выразил признательность Академии электронного государства за сотрудничество с правительством Кыргызстана по вопросам полномасштабного внедрения безопасной среды обмена данными ”Тундук”.
Спикер поприветствовал желание эстонских предпринимателей инвестировать в экономику Кыргызстана. По его словам, государство примет меры для обеспечения благоприятной для инвестиций либеральной экономической среды.
Джумабеков отметил, что Кыргызстан движется в направлении развития парламентской демократии и поэтому особенно заинтересован в том, чтобы познакомиться с различными аспектами функционирования Эстонского государства. Он выразил надежду, что предстоящие в Эстонии встречи принесут Кыргызстану пользу. Джумабеков также пригласил спикера Рийгикогу посетить страну с ответным визитом.
Во встрече также принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Кыргызстаном Мати Райдма. Он назвал встречу конструктивной и плодотворной. Стороны заложили хорошую основу для дальнейшего сотрудничества.
Члены делегации также встретятся с вице-спикером Рийгикогу Энном Ээсмаа, премьер-министром Юри Ратасом и председателем комиссии по экономике Свеном Сестером. Кроме этого запланировано посещение различных учреждений сферы информационных технологий.
Визит делегации парламента Кыргызстана в Эстонию продлится три дня.