Нестор — венгерскому коллеге: за популярностью эстонских электронных услуг стоит доверие к своему государству

На встрече спикера Рийгикогу Эйки Нестора со спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером стороны помимо двусторонних отношений обсудили безопасность региона и удобство услуг электронного государства.

Нестор рассказал венгерскому коллеге об удобствах, связанных с электронными выборами и электронными услугами в Эстонии. По словам Нестора, электронные услуги пользуются большой популярностью именно потому, что народ доверяет своему государству и верит в безопасность электронных услуг. ”Эстонское государство верит в интернет, — сказал Нестор. — Все было бы иначе, если бы люди в это не верили и если бы все эти услуги не были столь удобными”.

Стороны отметили, что у Эстонии и Венгрии — братские двусторонние отношения и сотрудничество также проходит успешно в Европейском союзе и НАТО, членами которого они являются.

Нестор выразил Венгрии благодарность за поддержку при обеспечении безопасности региона в составе войск НАТО. Этим летом Венгрия направит в Эстонию мотопехотную роту. В 2019 году страна также вновь планирует участвовать в охране воздушного пространства Балтийских стран.

Спикер парламента Венгрии заявил, что венгерские войска с большой радостью служат именно в странах Балтии. По его словам, венгры полностью понимают геополитическое местоположение Эстонии и заботы, связанные с ее соседом. Он пообещал сделать все для того, чтобы Венгрия и в будущем участвовала в нашей общей политике безопасности.