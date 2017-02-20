Нестор: важна инициатива местных самоуправлений и желание развиваться

На встрече с представителями местных самоуправлений и учеными, которая состоялась в конференц-зале парламента, спикер Рийгикогу Эйки Нестор сказал, что один из ключевых факторов успеха эстонского государства и местных самоуправлений — это желание самоуправлений быть активными и развиваться.

”Важно, чтобы в результате административной реформы образовались такие единицы местного самоуправления, которые понимают, что если самому ничего на месте не предпринимать, то никакого развития не будет, — сказал Нестор. — Ведь наша цель — это не количество местных самоуправлений. Важно, чтобы сохранились такие самоуправления, которые что-то предпринимать и чего-то достичь, у которых есть идеи и желание развиваться”.

В своем выступлении спикер Рийгикогу также подчеркнул важность комиссии по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы, которая также будет заниматься вопросами местных самоуправлений.

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Встреча ”О развитии государства и партнерстве с самоуправлениями” началась с выступления председателя группы Рийгикогу в поддержку местных самоуправлений и региональной политики Айвар Кокк. Депутат Рийгикогу Ивари Падар и министр государственного управления Михаил Корб рассказали о государственной реформе и развитии системы местных самоуправлений.

Вице-президент MTÜ Polis Сулев Ляэне рассказал об актуальных вопросах и дальнейших шагах по развитию системы местных самоуправлений и работе сети сотрудничества.

Председатель правления Союза городов Эстонии Таави Аас и председатель Союза уездных самоуправлений Эстонии Курмет Мюйрсепп рассмотрели тему развития системы местных самоуправлений и сотрудничества. Ректор Таллиннского университета и председатель Совета ректоров Тийт Ланд рассказал о сотрудничестве между университетами и публичным сектором.

Во встрече также участвовал вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.

Встречу организовали Рийгикогу, MTÜ Polis, Союз уездных самоуправлений Эстонии, Таллиннский университет, Союз городов Эстонии и Союз самоуправлений Харьюмаа.