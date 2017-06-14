Нестор – в годовщину июньских депортаций: в свободном государстве мы не вешаем на людей ярлыки

В ходе поминальной церемонии, посвященной июньским депортациям, спикер Рийгикогу Эйки Нестор возложил в память о жертвах депортации венок к памятнику победы в Освободительной войне. Сегодняшнее заседание Рийгикогу началось с минуты молчания, сказано в пресс-релизе Рийгикогу.

”Именно сегодня, 76 лет тому назад, под покровом ночи, советские оккупанты и их приспешники стучали в двери домов и квартир, чтобы задержать более 10 000 человек, когда они еще были в своих постелях, и выслать их за тысячи километров от родины в вагонах для скота. 6000 из них назад так и не вернулись”, — сказал спикер Рийгикогу на поминальном мероприятии, которое прошло вчера в Кяру.

По словам Нестора, самые человеконенавистнические режимы, как правило, стараются хотя бы создать впечатление, что наказание людей проходило на основании каких-то законов. ”Во время июньских событий коммунистическая диктатура даже не пыталась создать такого впечатления, — сказал Нестор. — Решение, которое коммунистические изверги приняли в мае в Москве, говорило о переселении социально чужого элемента, о депортации. Право таких понятий не признает. Это показывает крайнюю враждебность режима к народу”.

”В свободном государстве, в котором мы сегодня живем, мы не вешаем на людей ярлыки. Мы не говорим, что они неправильные, другие. Мы не ненавидим их, не наказываем. Сегодня мы живем в свободном обществе”, — подчеркнул Нестор.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии репрессивные органы Советского Союза провели массовую депортацию, в ходе которой в Сибирь было отправлено более 10 000 человек. От голода и изнеможения погибло или было убито около 6000 детей, женщин и мужчин. Сегодня дань памяти отдают всем жертвам репрессий.