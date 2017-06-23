Нестор в День победы: вместе мы сильны, вместе мы — свободны

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор возложил венок к памятнику победы в Освободительной войне в Раквере и выступил с речью. В своем выступлении Нестор рассказал о храбрости солдат и поблагодарил тех, кто в 1919 г. сражался за свободу Эстонии в битве в городе Вынну, передает Рийгикогу.

”Сражаться надо было как ради родных, так и во имя будущего — свободной Эстонии, нашего государства и независимости, — сказал Нестор.

В своей речи Нестор обратился к сражавшимся за независимость. ”Вы шли в бой за свободу, в бой, о котором наши родители и прадеды мечтали на протяжении сотен лет, — сказал спикер Рийгикогу. — Благодаря вам Эстонской Республике в следующем году исполнится 100 лет”.

Нестор подчеркнул, что свобода Эстонии и в современном мире нуждается в защите и заботе. Помочь в этом могут сотрудничество и союзники по оружию, потому что зло из этого мира не исчезло.

”Мы стали сильнее благодаря тому, что у нас есть друзья, которые мыслят одинаково с нами и ценят свободу человека. У нас есть союзники и мы сами являемся союзниками для других народов”.

Он завершил свое выступление призывом гордиться своим государством и быть дружелюбными и приветливыми по отношению к своим соотечественникам.

Спикер Рийгикогу также примет участие в богослужении в церкви св. Павла в Раквере и в параде Кайтселийта в честь Дня победы, который в этом году пройдет в Раквере. Вчера Нестор принял участие в благотворительном концерте фонда им. Каролин Иллензеэр ”Песни солдату” в Раквереском спортивном зале.

День победы отмечает победу Эстонии над Ландесвером в битве в городе Вынну. В этом году с этого события прошло 98 лет.