Нестор: у независимости судебной власти нет альтернативы

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступил вчера в Белом зале Рийгикогу со вступительной речью перед председателями верховных судов государств-членов ЕС. Он сказал, что сегодня у открытого мира и независимости судебной власти нет альтернатив.

Нестор сказал, что в ряде молодых демократических государств тяжело создать независимую судебную власть. Он напомнил, что двадцать лет назад, когда в Эстонии создавали основы для судебной власти, здесь тоже были споры. Но никогда не возникало и вопроса, должна ли судебная власть быть независимой или нет.

”Но я замечаю, что в ряде демократических государств из-за избранных народом депутатов независимость судебной власти оказалась под сомнением, — сказал Нестор. — И, к сожалению, также вынужден признать, что впервые за 25 лет и в нашем парламенте появилась (к счастью) небольшая группа депутатов, которые по сути совершают нападки на независимость судебной власти. Их мало, но они есть”.

Нестор выразил убежденность, что в Эстонии они никогда не достигнут такого влияния, что смогут претворить в жизнь свои глупые идеи. Но в некоторых других государствах их оказывается у власти уже столько, что независимость судов необходимо защищать.

”Эти движения опираются на избирателей, которые не чувствуют себя защищенными в этом новом открытом, интегрированном и глобализированном мире. Они не знают, что делать, и популисты ради получения власти готовы немедленно предложить им решения. Эти решения простые, понятные и всегда неверные”, — заявил Нестор.

Председатели верховных судов Европейского союза собираются в Эстонии в первый раз. По словам председателя Государственного суда Прийта Пикамяэ, главная тема данной встречи — обеспечение разделения властей.