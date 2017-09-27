Нестор — сотрудникам местных самоуправлений: важно, чтобы государство не отдалялось от народа

В выступлении на конференции в честь Дня местных самоуправлений спикер Рийгикогу Эйки Нестор пожелал, чтобы в ходе реформы местных самоуправлений государство не отдалилось от народа. Он выразил надежду, что местная и государственная власти все же разделят одну лодку, сообщила во вторник, 26 сентября, пресс-служба Рийгикогу.

”Особенно сейчас, когда число самоуправлений сокращается, деятельность местных самоуправлений должна быть открытой”, — сказал Нестор сотрудникам местных самоуправлений. По его словам, в наши дни необходимо принимать решения совместно с жителями. ”Важно, чтобы государство не отдалялось от народа”.

Нестор отметил, что его долгое время беспокоит, что государственная и местная власти не работают сообща. ”Протокол о различиях в мнениях, приложенный к государственному бюджету — не цель сотрудничества”, — сказал спикер Рийгикогу. Он выразил надежду, что в будущем власти будут сотрудничать.

По словам Нестора, Рийгикогу тесно сотрудничает с местными самоуправлениями и продолжит эту традицию и в будущем. Он вспомнил различные недавние реформы, которые люди поначалу ругали, но спустя несколько лет стали хвалить. Реформа самоуправления — одно из самых серьезных и важных общественных преобразований. И здесь, к сожалению, всегда будут ошибки и моменты, которые надо поправлять.

Конференция, которая проходит в спортивном зале стадиона ”Калев”, началась с выступления председателя группы Рийгикогу в поддержку местных самоуправлений и региональной политики Айвара Кокка. Участников также поприветствовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Доклады на конференции связаны с восстановлением местных самоуправлений и союзов местных самоуправлений, а также их роли в формировании и развитии государственного управления в Эстонии. Речь также пойдет о региональной политике и изменениях в секторе местных самоуправлений. Конференцию завершат дебаты между руководителями представленных в Рийгикогу партий на тему настоящего и будущего местных самоуправлений. День завершится торжественным приемом, где выступит вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.