26.10.2018, 12:45

Нестор: сотрудничество с государствами, разделяющими единые ценности, – гарантия нашего существования

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rus.delfi.ee
EST
Нестор: сотрудничество с государствами, разделяющими единые ценности, – гарантия нашего существования
Foto: Karin Kaljuläte

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступил в Вильнюсе на открытии 37-й сессии Балтийской Ассамблеи. Он сказал, что сотрудничество со странами, разделяющими наши ценности, — самый надежный залог сохранения нашего народа и роста его благосостояния.

Нестор отметил, что Балтийские государства стали членами НАТО и ЕС более 14 лет назад. ”Наши народы верили — и продолжают верить, — что сотрудничество между государствами, разделяющими единые ценности — самая надежная гарантия нашего благополучия и существования”, — сказал Нестор.

Он сослался на обнародованное на прошлой исследование Евробарометра, согласно которому поддержка ЕС среди населения выше, чем за последние 25 лет. ”Балтийские страны в этом опросе по традиции показали особенно высокую поддержку союзу”, — отметил Нестор и отметил, что в Эстонии поддержку ЕС высказали 88% населения.

Говоря о безопасности, Нестор сказал, что чем менее предсказуем и спокоен мир, тем больше опасностей в нем для таких малых государств, как Балтийские страны. ”НАТО, будучи военно-политическим союзом 29 государств, всегда будет краеугольным камнем нашей коллективной обороны”, — заверил Нестор. Кроме того, он отметил, что приверженность Эстонии, Латвии и Литвы альянсу, среди прочего, демонстрирует и то, что все Балтийские страны выделяют не менее 2% ВВП на государственную оборону.

По словам Нестора, одной из граней нашей безопасности является полная интеграция энергетической инфраструктуры в европейскую. Особое внимание также уделяется созданию современной и удобной транспортной инфраструктуры. Также все больше внимания в программе работы ассамблеи уделяется информационной войне и угрозам в киберпространстве. ”Я высоко ценю инициативу Балтийской Ассамблеи обсудить единое балтийское информационное пространство. Но важно найти решения, чтобы нашей открытостью и свободой слова не воспользовались государства или силы, пытающиеся распространить ложную информацию и популистские взгляды и, таким образом, разрушить наше единство”, — сказал Нестор.

Нестор призвал всех повышать свои стандарты в противовес популистским лозунгам, направленным на низменные инстинкты. ”Мы должны быть гораздо изобретательнее и лучше объяснять, насколько важны демократия, личные свободы, солидарность и открытый мир, — сказал он. — Также надо делать все, чтобы все члены нашего общества смогли насладиться благами открытого мира и понять их важность”.

Нестор поблагодарил всех присутствующих за вклад в сотрудничество между Балтийскими странами и пожелал им успешной сессии.

Балтийская Ассамблея является международной организацией, способствующей сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 года в Таллинне. Следующим председателем Балтийской Ассамблеи будет Латвия. Следующая сессия ассамблеи состоится 28–29 ноября 2019 года в Риге.

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