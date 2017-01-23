”Мы надеемся увидеть успешную Украину. Путь к успеху будет сложным, но если украинский народ этого хочет и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь”, — сказал спикер Рийгикогу.
Он призвал Рийгикогу и Верховную раду более тесно сотрудничать с целью укрепления парламентаризма и внедрения демократических процессов, а также для проведения реформ, которые сделают общество и экономику более современными и укрепят верховенство права.
Нестор заверил президента Украины, что сначала Россия должна начать соблюдать Минские соглашения, а только затем можно рассмотреть вопрос о смягчении или отмене санкций.
”Эстония– несомненно одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого — прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений, — отметил спикер Рийгикогу. — До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Украины должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией”.
Нестор сказал, что Европейский союз проявил в этом вопросе удивительное единство и отреагировал на нарушение международного права со стороны России.
Во встрече также участвовали вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас, председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и председатель депутатской группы по парламентским связям с Украиной Йоханнес Керт.