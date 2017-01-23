Спикер Рийгикогу Эйки Нестор сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что Эстония надеется увидеть успешную Украину. Нестор заверил президента Украины, что поддержка санкций против России продолжится, пока Кремль не начнет соблюдать Минские соглашения.



”Мы надеемся увидеть успешную Украину. Путь к успеху будет сложным, но если украинский народ этого хочет и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь”, — сказал спикер Рийгикогу.

Он призвал Рийгикогу и Верховную раду более тесно сотрудничать с целью укрепления парламентаризма и внедрения демократических процессов, а также для проведения реформ, которые сделают общество и экономику более современными и укрепят верховенство права.

Нестор заверил президента Украины, что сначала Россия должна начать соблюдать Минские соглашения, а только затем можно рассмотреть вопрос о смягчении или отмене санкций.

”Эстония– несомненно одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого — прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений, — отметил спикер Рийгикогу. — До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Украины должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией”.

Нестор сказал, что Европейский союз проявил в этом вопросе удивительное единство и отреагировал на нарушение международного права со стороны России.

Во встрече также участвовали вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас, председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и председатель депутатской группы по парламентским связям с Украиной Йоханнес Керт.