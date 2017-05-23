Нестор представил обзор приоритетов председательства Эстонии делегации парламента Германии

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с членами комиссии Бундестага по делам Европейского союза. Стороны обсудили вопросы о будущем ЕС, которые будут актуальны во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Нестор представил гостям обзор конференций, которые пройдут в Рийгикогу во время председательства в Совете Европейского союза. ”Председательство для нас — большая честь. Безусловно, мы волнуемся, но проделаем свою работу с немецкой аккуратностью. Я уверен, что мы отлично справимся”, — сказал Нестор. Гости выразили признание за то, что в связи с выходом Великобритании из состава ЕС Эстония готова стать председателем на полгода раньше.

Нестор подробно остановился на необходимости поддерживать партнеров по программе восточного партнерства ЕС. Он отметил, что после восстановления независимости Эстонии многие государства ЕС поддержали интеграцию Эстонии в Европу. Теперь Эстония со своей стороны предлагает всестороннюю поддержку странам восточного партнерства. ”Эти страны необходимо поддерживать и помогать им сохранять курс на Европу”, — сказал Нестор.

На встрече комиссии по делам Европейского союза с коллегами из Германии речь подробно зашла о переговорах по выходу Великобритании из ЕС и о перераспределении лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища.

Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут сказал, что Эстония пообещала по перераспределению принять 550 человек, ходатайствующих о предоставлении убежища. ”Безусловно, мы сдержим свои обещания, но на наш взгляд, важно также взять миграционные потоки под контроль”, — сказал Витсут. Он добавил, что на сегодняшний день было принято 140 человек из Греции и Турции.

В ходе переговоров о выходе Великобритании, по мнению Витсута, в первую очередь должны быть решены вопросы, связанные с правами граждан и членов их семей. ”В ходе переговоров Эстония хотела бы сохранить единство государств-членов ЕС, равно как и тесные и дружественные деловые отношения между Великобританией и ЕС”, — сказал Витсут. Он подчеркнул, что важно сохранить четыре основных свободы ЕС.

Заместитель председателя комиссии Яак Мадисон сказал, что Эстония не мотивирована наказывать Великобританию за результаты референдума, а хотела бы вести конструктивные переговоры и учесть интересы обеих сторон. Он подчеркнул, что для Эстонии крайне важно сотрудничество в области безопасности через НАТО.

По словам Витсута, между Эстонией и Германией сложились очень дружественные и доверительные отношения. Он поблагодарил Германию за вклад в обеспечение безопасности региона и подчеркнул, что Германия для Эстонии — один из наиболее близких партнеров по ЕС и НАТО. ”В современном мире нельзя игнорировать вопросы безопасности. Особенно с учетом событий в Манчестере этой ночью”, — сказал Витсут.

Эстонская сторона также представила гостям систему э-государства. По мнению делегации Бундестага, Эстония — прогрессивная страна, и скачок в развитии инфотехнологий действительно достоин уважения.

Во встречах во время традиционного визита комиссии Бундестага по делам ЕС в государство-председатель также участвовали члены комиссии по делам Европейского союза Тийна Кангро, Моника Хауканымм и Йоханнес Керт.