Нестор поблагодарил лучших деятелей гражданского общества года

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор поблагодарил деятелей гражданского общества 2016 года за их активный вклад, любовь и заботу об обществе.

”Спасибо, что вы заботитесь, любите и проявляете сопереживание, — сказал Нестор на прошедшем в Белом зале замка Тоомпеа торжественном мероприятии. — Чем больше тех, кто заботится об обществе и вносит свой вклад в его развитие, тем лучше то общество, в котором мы живем. Спасибо за проделанную работу и удачи в будущем!”

Нестор также отметил, что участие в гражданских объединениях помогает людям лучше понять своих сограждан и их нужды, а также лучше понять нужды и возможности общества в целом.

Сегодня Союз недоходных объединений и целевых учреждений наградил лучших деятелей гражданского общества 2016 года. Гражданским объединением года было названо Eesti Pagulasabi MTÜ; инвестицией года — инициатива эстонских работодателей ”Подарим время”; голосом года — голос защитников животных. Пионером года было признано веб-приложение ”Деломер”.

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Делом года стало ”Давайте просто сделаем!” — отношение, которое проявили Трийн Мянник и Маргус Палу, создавая англоязычный сайт для Эстонского национального музея. Среди представителей власти награды получили чиновники, занимающиеся обнародованием данных: чиновник Министерства финансов Андрус Йыги и главный архитектор государственных ИТ-систем Андрес Кютт.

Союз недоходных объединений и целевых учреждений с 1996 года награждает самых ярких деятелей гражданского общества.