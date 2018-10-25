Нестор отправил Ратасу гневное письмо: почему правительство больше не выражает свое мнение в отношении законопроектов?

В письме премьер-министру Юри Ратасу Нестор указал, что согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, правительство должно выражать свое мнение в отношении инициированного депутатом, фракцией или комиссией законопроекта и представлять его в письменном виде руководящей комиссии в течение пяти рабочих недель от получения законопроекта.

Он добавил, что в законе также указано, что правительство может отказаться выражать свое мнение. Однако мнение правительства важно, так как именно правительство может оценить влияние и реализацию законопроекта.

"Правление Рийгикогу единогласно считает, что отказ от выражения мнения со стороны правительства Республики должен быть обоснован и не являться слишком легкомысленным выбором", — пишет Нестор в заключении.