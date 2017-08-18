Нестор осудил теракт в Барселоне и выразил соболезнования народу Испании

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор осудил теракт, произошедший в туристическом районе Барселоны, и выразил соболезнования народу Испании, близким погибших и пострадавшим, значится в пресс-релизе.

”Наши мысли — с народом Испании. Выражаю искренние соболезнования близким погибших и всем, кого коснулось это чудовищное событие”, — сказал Нестор, также пожелав всем пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления.

По словам Нестора, террористы не выбирают средства или жертв для нападения. ”Это бесчестно и жестоко, что жертвами становятся невинные люди, которые не могут защитить себя от прямого нападения”, — сказал Нестор.

По словам спикера Рийгикогу, все государства ЕС должны держаться вместе и сделать все, чтобы сохранить наши общие ценности и обеспечить безопасность населения.