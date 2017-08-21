Нестор обсудит в Норвегии вопросы безопасности, России и Украины

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор примет участие в трехдневной конференции спикеров парламентов Балтийских и Северных стран, которая пройдет в Лиллехаммере, сообщает пресс-служба парламента.

С 21 по 23 августа спикеры парламентов восьми государств обсудят обеспечение безопасности в нашем регионе. Также планируется обсудить отношения с Россией и конфликт на Украине.

”Встречи с коллегами из Северных и Балтийских стран для Эстонии действительно ценны. Тесное сотрудничество позволяет нам эффективнее защищать наши интересы в Европе. Например, в вопросах, касающихся будущего и политики безопасности”, — сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

На конференции генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступит с докладом о соблюдении законов, прав человека и принципов демократии в Европе на фоне растущего популизма. Президент Бундестага Германии Норберт Ламмерт выступит на тему роли национальных парламентов в будущем Европы, а также на тему восточного партнерства.

С 1992 года в рамках сотрудничества между Северными и Балтийскими странами (NB8) за одним столом собираются представители пяти Северных и трех Балтийских государств (Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва). Первая встреча спикеров NB8 состоялась в 1997 г. в Карлскроне (Швеция).

Цель регулярных встреч спикеров Северных и Балтийских стран — в неформальной обстановке обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне.