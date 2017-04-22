Нестор на встрече с Райаном: мы высоко ценим вклад США в безопасность Европы

Сегодня на встрече со спикером Палаты представителей Полом Райаном спикер Рийгикогу Эйки Нестор поблагодарил США за вклад в безопасность Европы и Балтийского региона. Стороны также обсудили сотрудничество в области безопасности и экономики, а также электронные решения Эстонии.

”Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность Балтийского региона и Эстонии, а также в безопасность всей Европы, — сказал Нестор. — Мы — союзники и друзья, разделяющие общие ценности. Сотрудничество с США в области безопасности и экономики очень важно как для Эстонии, так и для Европейского союза”.

Руководитель пребывающей в Эстонии с визитом делегации Палаты представителей США Пол Райан отметил, что у визита две основных цели: подтвердить приверженность США НАТО и поблагодарить Эстонию за то, что она направляет на оборонные расходы 2% от ВВП.

Во встрече с делегацией Палаты представителей также участвовали вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и председатель депутатской группы по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки Кейт Пентус-Розиманнус.