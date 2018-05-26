26.05.2018, 10:39

Нестор: мы высоко ценим достижения Грузии

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rus.delfi.ee
EST
100 aastat Eesti Maanõukogu otsusest
Eiki NestorFoto: Andres Putting

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор находится с визитом в Грузии, чтобы принять участие в праздновании столетия республики в Тбилиси.

По словам Нестора, Грузия и Эстония поддерживают очень тесные и дружеские отношения. ”Мы высоко ценим достижения Грузии и желаем столетнему государству успеха и трудолюбия на пути в Европейский союз, — сказал Нестор. — Мы поддерживаем нашего партнера Грузию в проведении реформ и рады поделиться своим опытом открытого управления и создания э-государства”.

По словам Нестора, заключение соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС — важная веха в процессе политической и экономической интеграции с ЕС. По его словам, также важно продолжить работу над вступлением в НАТО.

”Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и продолжит делать все от себя зависящее, чтобы международная общественность не забыла о проблемах оккупированных грузинских территорий на фоне других кризисов”, — сказал Нестор.

На празднование столетия в Тбилиси Грузия пригласила глав многих государств, руководителей правительств и парламентов. Торжественные встречи пройдут как во дворце президента Грузии, так и в парламенте. В парламенте Грузии также пройдет обсуждение ”Сотрудничество во имя благоденствия — стратегия следующего века”.

Сегодня вечером гости посетят представление, где будут разыграны события объявления Декларации независимости Грузии. После этого начнется праздничный концерт и прием в Грузинском театре оперы и балета имени Палиашвили.

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