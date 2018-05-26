Нестор: мы высоко ценим достижения Грузии

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор находится с визитом в Грузии, чтобы принять участие в праздновании столетия республики в Тбилиси.

По словам Нестора, Грузия и Эстония поддерживают очень тесные и дружеские отношения. ”Мы высоко ценим достижения Грузии и желаем столетнему государству успеха и трудолюбия на пути в Европейский союз, — сказал Нестор. — Мы поддерживаем нашего партнера Грузию в проведении реформ и рады поделиться своим опытом открытого управления и создания э-государства”.

По словам Нестора, заключение соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС — важная веха в процессе политической и экономической интеграции с ЕС. По его словам, также важно продолжить работу над вступлением в НАТО.