Нестор: люди моего возраста очень разные, и было бы по-людски дать им больше свободы при выходе на пенсию

Больше всего в поправках к закону о пенсионной системе спикеру Рийгикогу Эйки Нестори импонирует более гибкий пенсионный возраст.

”Я доволен тем, что в мы в конце-концов начали обсуждать переход на более гибкий пенсионный возраст, что является человечным и одновременно разумным деянием. Деянием, которое смотрит в будущее и которое внедрили уже многие страны”, — сказал Нестор.

”В моем возрасте люди очень разные, и поэтому было бы по-людски дать им больше свободы при выходе на пенсию”, — сказал он.

В законопроекте запланированы следующие изменения в пенсионной системе:



• Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

• Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину — от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты — уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

• Начиная с 2027 года пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

• Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко второй ступени.

”В результате этих изменений мы получим пенсионную систему, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека третьей ступени”, — добавила министр Ива.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января текущего года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы.

В ходе составления законопроекта и пояснительной записки прошло четыре дискуссии с социальными партнерами: 28 февраля, 26 апреля, 12 сентября и 7 ноября. К дискуссиям были привлечены Центральный союз профсоюзов Эстонии, Центральная организация профсоюзов служащих TALO, Центральный союз работодателей Эстонии и Ассамблея сотрудничества Эстонии.