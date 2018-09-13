Нестор — ирландскому коллеге: Эстония поддерживает Ирландию в сохранении тесных отношений с Великобританией

”Для таких небольших государств, как Эстония и Ирландия, сотрудничество в Европейском союзе крайне важно, равно как и поддержание тесных отношений с выходящей из ЕС Великобританией”, — сказал Нестор. Спикеры обоих парламентов признали, что население обоих государств активно поддерживает членство в ЕС. На сегодняшний день поддержку ЕС выражает 93% населения Ирландии и 79% населения Эстонии.

Нестор выразил надежду, что вопрос о границе между Северной Ирландией и Великобританией найдет конструктивное решение.

Спикер Рийгикогу и спикер нижней палаты парламента Ирландии подчеркнули, что между их государствами сложились тесные дружественные отношения.

Нестор представил коллеге политическую обстановку в стране, принципы электронного государства и работу Рийгикогу. Он отметил, что в Эстонии существует консенсус в вопросах внешней политики и политики безопасности.

На встрече участники также обсудили стабильность ЕС, восточное партнерство и отношения с Россией. Во встрече также приняла участие депутат Рийгикогу Моника Хауканымм.