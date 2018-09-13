13.09.2018, 20:40

Нестор — ирландскому коллеге: Эстония поддерживает Ирландию в сохранении тесных отношений с Великобританией

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rus.delfi.ee
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Нестор — ирландскому коллеге: Эстония поддерживает Ирландию в сохранении тесных отношений с Великобританией
Foto: Erik Peinar

На встрече со спикером нижней палаты парламента Ирландии Шоном О Фарреллом спикер Рийгикогу Эйки Нестор отметил, что Эстония, как и Ирландия, хотела бы сохранить как можно более близкие отношения с выходящей из ЕС Великобританией. Поддержание тесного сотрудничества важно для обоих малых государств, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Для таких небольших государств, как Эстония и Ирландия, сотрудничество в Европейском союзе крайне важно, равно как и поддержание тесных отношений с выходящей из ЕС Великобританией”, — сказал Нестор. Спикеры обоих парламентов признали, что население обоих государств активно поддерживает членство в ЕС. На сегодняшний день поддержку ЕС выражает 93% населения Ирландии и 79% населения Эстонии.

Нестор выразил надежду, что вопрос о границе между Северной Ирландией и Великобританией найдет конструктивное решение.

Спикер Рийгикогу и спикер нижней палаты парламента Ирландии подчеркнули, что между их государствами сложились тесные дружественные отношения.

Нестор представил коллеге политическую обстановку в стране, принципы электронного государства и работу Рийгикогу. Он отметил, что в Эстонии существует консенсус в вопросах внешней политики и политики безопасности.

На встрече участники также обсудили стабильность ЕС, восточное партнерство и отношения с Россией. Во встрече также приняла участие депутат Рийгикогу Моника Хауканымм.

На встрече с председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном участники обсудили влияние Брекзита на Ирландию и Европейский союз. Они также обсудили внешнеполитическую обстановку на Ближнем Востоке, вопросы политики безопасности и обороны и способы препятствия нелегальной иммиграции из стран Северной Африки.

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