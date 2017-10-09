Нестор и Смит: важно сотрудничать в секторе цифровых технологий

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился со спикером Палаты представителей парламента Австралии Тони Смитом. Оба спикера подчеркнули важность сотрудничества между государствами в секторе цифровых технологий, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Нестор и Смит отметили, что сектор цифровых технологий – хорошая сфера для сотрудничества. Спикер Рийгикогу представил Смиту разработки э-государства Эстонии. Они рассмотрели электронные выборы, э-услуги и кибербезопасность.

По словам Нестора, в Эстонии право пользоваться электронными услугами перешло в разряд основных прав. «Эстония готова сотрудничать и делиться своим опытом в сфере кибербезопасности и электронных выборов, а также в сфере цифровой экономики», – сказал Нестор.

По словам Смита, Австралия как государство заинтересована в разработках в сфере инфотехнологий и кибербезопасности. Для обоих государств также важно продолжить сотрудничать друг с другом как на парламентском уровне, так и на уровне международных организаций.

Сегодня со спикером Палаты представителей парламента Австралии также встретятся вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус и члены депутатской группы по парламентским связям с Австралией и с Новой Зелaндией Март Хельме и Лайне Рандъярв.