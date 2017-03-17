Нестор и премьер-министр Люксембурга обсудили вопросы безопасности и сотрудничество двух государств

На встрече в Рийгикогу спикер Рийгикогу Эйки Нестор и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обсудили отношения между двумя государствами и вопросы, влияющие на безопасность Европы, значится в пресс-релизе.

”Конфликт на Украине влияет на безопасность Эстонии и всей Европы. Украина должна получить возможность восстановить контроль над своей территорией. Санкции против России нельзя отменять или смягчать, пока Кремль не станет выполнять Минские соглашения, — сказал Нестор. — Европейские страны должны в этом вопросе быть едиными”.

Спикер Рийгикогу поблагодарил премьер-министра Люксембурга за поддержку развития эстонской тренировочной платформы по киберзащите и за поддержку кандидатуры Эстонии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 гг. Нестор также подчеркнул важность сотрудничества двух государств в цифровой сфере.

Во встрече также участвовал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.