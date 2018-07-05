Нестор и Маттарелла отметили хорошие отношения между Эстонией и Италией

По оценке Нестора и Маттареллы, отношения между двумя странами были плодотворными и конструктивными. Особое внимание было уделено культурному обмену. Нестор упомянул авторский концерт Арво Пярта, который состоялся в начале мая в Риме в церкви Святой Сабины. Концерт был приурочен к празднованию столетия Эстонской Республики. Президент Италии выразил удовлетворение в связи с тем, что может посетить Рийгикогу именно в юбилейный год Эстонии.

В ходе встречи стороны представили работу парламентов и избирательную систему двух государств. Маттарелла положительно отозвался о развитии электронного государства в Эстонии и признал мировое лидерство страны в этой сфере.

Нестор и Маттарелла выразили удовлетворение в связи с расширением сотрудничества между двумя государствами, основа которого закладывалась в течение нескольких десятилетий.

Во встрече также приняли участие председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и член депутатской группы по парламентским связям с Италией Оудекки Лооне.