Нестор и еврокомиссар по вопросам энергетики обсудили работу рынка электроэнергии

На встрече спикер Рийгикогу Эйки Нестор и вице-председатель Европейской комиссии, Европейский комиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович обсудили работу единого европейского рынка электроэнергии, значится в пресс-релизе.

Нестор сообщил о новых разработках в секторе энергетики и представил способы использования ”зеленой” энергии в Эстонии. Эстония и наши ближайшие соседи либерализовали рынки электроэнергии. Но многие государства-члены ЕС этого еще не сделали. По словам Нестора, во время председательства Эстония приложит усилия для того, чтобы достичь консенсуса между государствами-членами ЕС в отношении структуры рынка электроэнергии.

Комиссар поблагодарил Эстонию за председательство и отметил, что в секторе энергетики проделана отличная работа. По его словам, его комиссия возлагает большие надежды на то, что Эстония поможет государствам-членам ЕС найти общий подход в отношении всех основных документов энергетического пакета.

С комиссаром по вопросам энергетики также встретились председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут, председатель комиссии по экономике Свен Сестер и член комиссии по делам Европейского союза Калле Паллинг.

Во время встречи комиссар дал обзор проектов правовых актов Европейской комиссии о развитии сектора возобновляемой энергии, повышении эффективности использования электроэнергии, структуре рынка электроэнергии и о руководстве энергетическим союзом. По его словам, Эстония — страна, бережно относящаяся к природе, но вызовом для нас является снижение уровня углекислого газа в транспортном секторе.

По словам Витсута, в Эстонии гордятся тем, что в стране достаточно чистого воздуха, но для его сохранения необходимо применить новые экологические правила и в транспортном секторе.

Паллинг отметил, что мышление населения изменилось: появилось осознание, что каждому иметь машину не надо. Можно арендовать ее, если появится необходимость. По статистике, машины в среднем используются в течение лишь одного часа в день. По словам Паллинга, экономика совместного потребления — новое набирающее популярность веяние, которое позволит достичь и целей по снижению выбросов углекислого газа.

Сестер предложил ввести следующую меру: государства-члены ЕС могли бы рассмотреть возможность делать льготы покупателям энергосберегающих транспортных средств. Это, например, могут быть возможность передвигаться по полосе для общественного транспорта, более низкая плата за регистрацию, или налоговые льготы.

Витсут, Сестер и Паллинг подчеркнули, что отсоединение балтийской электросети от России и присоединение к Северным странам и другим европейским государствам — вопрос безопасности. В этом вопросе в Эстонии — политический консенсус.