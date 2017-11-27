Нестор и Барнье: единство государств ЕС во время переговоров по выходу Великобритании из ЕС имеет большое значение

Сегодня спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с главным ведущим переговоров по выходу Великобритании из ЕС Мишелем Барнье. В ходе встречи они обсудили ход переговоров и перспективы развития, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Нестора, Эстония поддерживает деятельность Барнье и его команды по ведению переговоров. Он выразил надежду, что на заседании Европейского совета в декабре обсуждение выхода Великобритании из ЕС пройдет успешно. ”Основная цель Эстонии во время переговоров по выходу Великобритании из ЕС — сохранить единство государств-членов ЕС, равно как и дружественные деловые отношения между Великобританией и ЕС”, — сказал Нестор.

Барнье представил обзор переговоров с Великобританией. Их цель, в первую очередь, — добиться ясности в ключевых вопросах по правам граждан ЕС, границе с Ирландией и финансовым обязательствам. Переговоры должны по возможности вестись в серьезном и конструктивном ключе. Но для этого необходимо, чтобы Великобритания заняла четкую позицию по каждому вопросу.

Участники встречи признали, что еще до заседания Европейского совета в декабре необходимо приложить усилия для продолжения переговоров, чтобы достичь соглашений по разным вопросам. Только после этого можно будет начать переговоры по соглашению о свободной торговле, которое, по мнению Лондона, ляжет в основу дальнейших отношений.

Во встрече также участвовал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.